السعودية اليوم / إمارة منطقة جازان تنظم ملتقى "الحقوق " الثاني



جيزان 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، انطلقت اليوم، أعمال ملتقى الحقوق الثاني ، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحقوق الدكتور محمد بن علي الكاملي، ووكيل إمارة جازان المساعد للحقوق سعيد بن مناحي الخنفري، وذلك بفندق جراند ميلينيوم في مدينة جيزان.

وأوضح الخنفري، في مستهل الملتقى، أن أعمال اليوم من جلسات وورشة عمل تأتي امتداداً للملتقى الأول الذي أقيم في نفس هذا الموعد من العام الماضي وحقق أهدافه من تبادل الخبرات، وإثراء المعرفة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة، مؤكداً أن الملتقى الحالي سيعمل على عدد من المحاور منها رفع دور وكالات الحقوق بإمارات المناطق في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وبحث أبرز الموضوعات التي تهم المختصين في مجال الحقوق العامة والخاصة.

من جانبه، أثنى الدكتور الكاملي، على القائمين على الملتقى ليخرج بهذا المستوى، ودقة اختيار أوراق العمل التي ستسهم بإذن الله تعالى في إثراء ساحة العمل الحقوقي.

بعدها انطلقت أعمال والجلسات الحوارية للملتقى التي تهدف إلى تعريف المشاركين من منسوبي الإمارة والمحافظات والجهات المعنية ذات العلاقة بالأنظمة والعقوبات والحقوق والواجبات في نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها في المملكة، وأحدث التعديلات عليها، ونظام الإثبات وأبرز ماورد فيه، ولجان إصلاح ذات البين ودورها في خدمة المجتمع، وغيرها من الموضوعات الحقوقية التي تهم المختصين، إضافة إلى ورشة حول "صلاحية الحقوق .. لوكلاء المحافظات".

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11:41ت م

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