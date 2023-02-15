شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنضباط تصدم الهلال بهذا القرار المفاجئ فى أزمة تاليسكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحيفة، عن وجود مفاجأة مدوية حول أزمة تاليسكا الأخيرة وإيقاف اللاعب المتوقع كما تم تداوله مؤخرًا، حيث أكدت مصادر داخل لجنة الإنضباط أن الإتجاه السائد فى الوقت الحالي هو عدم إيقاف مهاجم الفريق النصراوي، خاصة أن الفيلم الذي ظهر فيه اللاعب لم يكن بموافقة مسئولي العالمي.

وأضافت التقارير القريبة من النصر أن العقوبة سيتم التحفظ عليها، مثلما حدث مؤخرًا مع الإيطالي سيباستيان جوفينكو، فى تصريحه السابق عن عدم نزاهة المنافسة، الشئ الذي أعتمد عليه مسئولي الزعيم فى شكواهم لتاليسكا.

مما يؤكد أن تاليسكا أبدي رأيه فى موقف معين، دون أن يتجاوز فى حق الهلال، الشئ الذي يراه مسئولي الزعيم عكس ذلك تمامًا، مما يجعلهم يشعرون بالإهانة والتشكيك فى تاريخهم الكبير.

بجانب أن إتهام اللاعب الأخير، يطول لجنة التحكيم ويعكس سوء الإختيارات والتوجه لدي حكام دوري روشن السعودي، مما يجعل من عقوبة اللاعب أمرا إلزاميا.



الهلال يصدم لجنة الإنضباط بهذا القرار

وأشارت بعض المصادر داخل معقل الهلال أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد، فى حالة اتخاذ مسئولي الزعيم قرار يوحي بتعليق شكوي الفريق وإستمرار اللاغب دون أدني عقوبة، مما قد يدفع مسئولي الزعيم للتوجه إلى الاتحاد الدولي "فيفا" لشكوي اللاعب والحفاظ عن حقوقه.

حيث تري إدارة الهلال بعيدا عن سباق المنافسة، أنه إذا ما استمر الوضع كما هو عليه حاليا، سيصبح من السهل للاعبين آخرين غير تاليسكا أن تقوم بالتجاوز فى حق الزعيم بطريقة غير مشروعة.