شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رونالدو.. هل ينضم أسطورة ريال مدريد السابق إلى النصر؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يفكر نادي النصر السعودي في تغزية صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعديد من الصفقات القوية، التي تُعيد العالمي على الساحات العُليا من جديد.

راموس والنصر

ودخل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان إلى دائرة اهتمامات النصر خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لضمه في الصيف القادم، علمًا بأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي بحلول نهاية الموسم الحالي 2022/2023.

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

وحسم اللاعب مستقبله مع باريس سان جيرمان، قائلًا: "أعيش يومًا بعد يوم وانا مستمتع".

وأضاف المدافع الإسباني: "كان الموسم الماضي صعبًا للغاية، وهذا العام أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا وذهنيًا، وهذا هو الأهم".

واختتم حديثه مؤكدًا: "أنا تماما لا أفكر في مستقبلي الأن سنرى هذا الصيف"

الجدير ذكره انضم كرستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الشتاء الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.