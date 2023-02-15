شكرا لقرائتكم ضبط 20 مخالفًا لتخزينهم 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 20 مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينهم أكثر من 179 مترًا مكعباً من الحطب المحلي وشروعهم في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأضافت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.