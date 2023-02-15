شكرا لقرائتكم 140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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