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السعودية اليوم / أمطار على محافظة الوجه

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الوجه 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس
هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه، ولا زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
10:09ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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