السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية



الرياض 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عبدالملك بن صالح آل الشيخ أمس, في اجتماع الطاولة المستديرة لأصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون مع معالي المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة موضوع نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالية ودور أعضاء دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة منها، اتفاقية مصائد الأسماك، والتجارة الإلكترونية، والأمن الغذائي، ومفاوضات الزراعة، وإصلاح المنظمة وحل أزمة تعليق هيئة الاستئناف.

ويأتي ذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة أبو ظبي خلال الربع الأول من العام 2024م.

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10:09ت م

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