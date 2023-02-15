شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حسم صفقة انتقال ميسي للهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال الحديث مستمر خلال الفترة الأخيرة حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

حقيقة تدخل تركي آل الشيخ في صفقة ميسي مع الهلال

وكانت قد انتشرت بعض التقارير حول وجود جلسة بين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدوحة القطرية، لحسم انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى الزعيم الهلالي.

وكشف تركي آل الشيخ، عن حقيقة مشاركته في حسم انتقال ليونيل ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2023؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.

ونفى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مشاركته في مفاوضات انتقال ميسي إلى نادي الهلال؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

آل الشيخ يوضح حقيقة زيارته لقطر

وأوضح آل الشيخ على أنه لم يقم بزيارة قطر، منذ عام 2015؛ وهو ما يؤكد كذب الأخبار المنتشرة بشأن صفقة ميسي، الذي يحاول الهلال "ضمه"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأعلن تركي آل الشيخ، انتهاء علاقته بالكرة السعودية نهائيًا؛ قائلًا: "ليس لي علاقة بها من قريب أو بعيد.. وأنا فقط مشجع، دون أي تأثير".