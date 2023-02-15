شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة في عقوبة "إيقاف تاليسكا" مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، عن كواليس مفاجئة في قضية "معاقبة" البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد التصريح المسرب له ضد نادي الهلال.

تطورات مثيرة في عقوبة "إيقاف تاليسكا" مع النصر.. تفاصيل مثيرة

وأكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن اللاعب غير معرض للإيقاف اطلاقًا، حيث أن لجنة الانضباط لم تعاقب الإيطالي سيباستيان جوفينكو في تصريحه "عدم نزاهة المنافسة"، وذلك ما يحدث مع تاليسكا.

وظهر المهاجم البرازيلي في إحدى حلقات فيلم النصر، وهو يوجه لنادي الهلال تهمة الحصول على الألقاب بمساعدة الحكام، مما أدى إلى اتخاذ إدارة الزعيم قرار فوري بشكوى اللاعب.

وفي ذات السياق نُضر الفيلم دون إذن إدارة النصر، وهو ما يقف في مصلحة تاليسكا، ويؤكد عدم إمكانية معاقبته.