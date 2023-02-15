السعودية اليوم / بيئة محافظة القنفذة تشارك في تنظيف البحر والشواطئ



جدة 24 رجب 1444هـ الموافق 15 فبراير 2023م واس

شارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أمس، في تنظيف البحر والشواطئ من مخلفات السفن.

وجرى إزالة أكثر من 14 طناً من مخلفات الحاويات، وما زالت أعمال تمشيط الشاطئ مستمرة للتأكد من سلامة المصائد البحرية وخلوها من مخلفات الحاويات.

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08:40ت م

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