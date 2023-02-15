شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل في الأهلي لحسم مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعمل إدارة نادي أهلي جدة خلال الفترة الحالية على بذل أقصى جهودها، لحسم مستقبل نجم الفريق في أقرب وقت.

أهلي جدة يحسم مستقبل إبراهيم الزبيدي

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "عكاظ" فإن إدارة الأهلى عقدت اجتماع عاجل لحسم مستقبل إبراهيم الزبيدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي استقر على الجديد للزبيدي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف 2024.

وفي ذات السياق انضم صاحب الـ 33 عامًا إلى الأهلي في صيف 2022 الماضي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي.

للإشارة يقع الأهلي في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى "دوري يلو"، حاملًا في رصيده 43 نقطة.