السعودية اليوم / بدء اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب



القاهرة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، التي تستمر لمدة يومين، للتحضير لأعمال الدورة العادية (58) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، المقرر انعقادهما بالجزائر يومي 13 و14 مارس المقبل.

ومَثّل المملكة في الاجتماع مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور كمال حسن الثبيتي بصفته عضو اللجنة المشار إليها.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية: إن الاجتماع يناقش البنود المُدّرَجَة على جدول أعمال الدورة (58) لمجلس وزراء الصحة العرب، وتتضمن عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، وفي مقدمتها متابعة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس (كوفيد 19)، وما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023م، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

وأضافت أنه من بين البنود المطروحة أيضًا التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023م، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف في مايو عام 2023م، وإنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربية، وكذلك متابعة جهود المراكز والهيئات التابعة لمجلس وزراء الصحة العرب، إضافة إلى مناقشة إمكانيات تقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي.

يذكر أن المملكة تقدمت بمقترح اعتماد وتعميم يوم شهيد الصحة في الثاني من مارس لكل عام.

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