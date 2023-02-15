

موسكو 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع الطاقة والنقل بين البلدين بالإضافة إلى أهمية مواصلة التنسيق بين بلديهما على جميع الأصعدة والمستويات .

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان لها أمس أن الرئيسين أشارا إلى أهمية اتخاذ خطوات ثابتة ومشتركة لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية – الأرمينية، وشددا على ضرورة التنفيذ غير المشروط لمجموعة الاتفاقات ذات الصلة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا على أعلى مستوى.

// انتهى //

03:03ت م

0009





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الأذربيجاني تطوير التعاون التجاري والاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.