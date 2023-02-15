

باريس وروما 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

فاز بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد الليلة الماضية، في ذهاب الدور ثمن النهائي من

ويدين النادي الألماني بالفضل في فوزه للاعبه كنغسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (53). و بهذه النتيجة يعزز بايرن ميونخ الألماني من حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، عندما يستقبل النادي الباريسي في الثامن من مارس المقبل على ملعبه في ميونخ في مباراة الإياب في حين يتعين على النادي الباريسي الفوز بفارق هدف.

وفي الدور ذاته، نجح ميلان الإيطالي في الفوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد.

// انتهى //

02:01ت م

0007



باريس وروما 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واسفاز بايرن ميونخ الألماني على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد الليلة الماضية، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويدين النادي الألماني بالفضل في فوزه للاعبه كنغسلي كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (53). و بهذه النتيجة يعزز بايرن ميونخ الألماني من حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي، عندما يستقبل النادي الباريسي في الثامن من مارس المقبل على ملعبه في ميونخ في مباراة الإياب في حين يتعين على النادي الباريسي الفوز بفارق هدف.وفي الدور ذاته، نجح ميلان الإيطالي في الفوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف دون رد.// انتهى //02:01ت م0007

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / دوري أبطال أوروبا : فوز بايرن ميونخ وميلان على باريس سان جيرمان وتوتنهام في ذهاب ثمن النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.