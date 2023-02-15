ضبط مواطن نقل مخالفا لنظام أمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضـت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم على مواطن؛ لنقله في مركبته مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن نقله إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

العقوبات المقررة

