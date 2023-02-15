بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بفردوس أبحر

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وأوضح وكيل أمين جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار والحلول العاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية، للمناطق المتضررة في أجزاء من أحياء «الفردوس، والشراع، وأبحر الشمالية»، إلى جانب محطة الرفع والمصب البحري الساحلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة جدة في أعمال مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس.وأوضح وكيل أمين جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر، حيث سيتضمن المشروع إنشاء وتنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار والحلول العاجلة لتخفيض منسوب المياه السطحية، للمناطق المتضررة في أجزاء من أحياء «الفردوس، والشراع، وأبحر الشمالية»، إلى جانب محطة الرفع والمصب البحري الساحلية.

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