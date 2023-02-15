القبص على 34 شخصا ارتكبوا مخالفات رعي

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 34 مخالفا لنظام البيئة، 28 مواطنا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ766 متنا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي بمحمية الملك عبدالعزيز، ومحمية الملك سلمان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد ومحمية الإمام تركي بن عبدالله.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

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