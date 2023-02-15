رصد مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية في عدد من المناطق، بقيمة إجمالية بلغت 246 ألف ريال.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها حفر وتنظيف آبار دون رخصة في منطقة الرف الرسوبي والدرع العربي، ومزاولة الحفر برخصة منتهية، وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب.

واتخذت الإجراءات النظامية وفقا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات وتبليغ المخالفين عن العقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.