تطبيق «سخاء» لتسهيل إيصال المساعدات الغذائية

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حضر حفل التدشين مدير وحدة الجمعيات الأهلية التقنية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هشام معيض الزهراني، ونائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة محمد بن عبدالله الماجد، عبدالرحمن بن محمد الماجد، وعدد من الجمعيات الإغاثية والصحية والمتاجر الغذائية المشاركة.وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم أهداف منصة سخاء، التي انبعثت من حاجة المجتمع الخيري لإيجاد حلول تحفظ كرامة الأسر المتعففة، وتلبي احتياجاتهم بطريقة سهلة وإبداعية، وتمكنهم من اختيار حاجاتهم الغذائية بكل يسر وسهولة ووفقا لمتطلباتهم.
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