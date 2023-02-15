السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم



مكة المكرمة 24 رجب 1444 هـ الموافق 15 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة من مساءً اليوم.

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