السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 35 ألف وفاة



أنقرة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا الأسبوع الماضي إلى 35418 وفاة و105505 مصابين.

وقال في مؤتمر صحفي :"تأثر نحو 47 ألف مبنى بالزلزال وسيُزال نحو 20 ألفاً منها" مضيفاً أن يقارب من 250 ألف شخص يشاركون في عمليات الإنقاذ.

ونوَّه الرئيس التركي بأن 84 دولة أرسلت فرق إنقاذ، و61 دولة أرسلت مساعدات.

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23:58ت م

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