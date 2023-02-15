السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وتدن للرؤية في جدة ورابغ وبحرة



جدة 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من نشاط في الرياح السطحية وتدن للرؤية الأفقية على محافظات جدة ورابغ وبحرة, مع ارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية منها.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله تعالى - الساعة الثالثة من صباح الأربعاء وتستمر حتى الثالثة مساءً.

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23:55ت م

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