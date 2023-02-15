السعودية اليوم / إمارة منطقة جازان تنظِّم غدًا " الملتقى الحقوقي الثاني "



جيزان 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

برعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان، تنظِّم إمارة منطقة جازان يوم غد ، الملتقى الحقوقي الثاني ، وذلك بفندق جراند ميلينيوم في مدينة جيزان.

وسيشهد الملتقى عقد جلسات حوارية مختلفة تهدف لتعريف المشاركين من منسوبي الإمارة والمحافظات والجهات المعنية ذات العلاقة بالأنظمة والعقوبات والحقوق والواجبات في نظام الإجراءات الجزائية المعمول بها في المملكة، وأحدث التعديلات عليها، ونظام الإثبات وأبرز ماورد فيه، ولجان إصلاح ذات البين ودورها في خدمة المجتمع، وغيرها من الموضوعات الحقوقيه التي تهم المختصين.

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23:14ت م

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