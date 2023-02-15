مناقشة مبادرة سعودية بتخصيص 2 مارس ليوم «شهيد الصحة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، في اجتماعها الـ12 بمقر جامعة الدول العربية أمس، المبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية، بشأن تخصيص «2 مارس» من كل عام ليكون يوم «شهيد الصحة».

مثّل المملكة في الاجتماع مسؤول التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور كمال حسن الثبيتي.

وبرزت هذه المبادرة الإنسانية في وزارة الصحة، التي خصصت الثاني من مارس في كل عام ليكون يوم «شهيد الصحة»، لأسباب عدة، منها: أن أول حالة إصابة لممارس صحي بفيروس «كوفيد - 19» في المملكة كانت في الثاني من مارس 2020، كما أن يوم الثاني من مارس لا يتعارض مع أيام الصحة العالمية، وبناء عليه تم اعتماد يوم الثاني من مارس من كل عام في روزنامة وزارة الصحة بالمملكة يوما لشهيد الصحة. كما تم اعتبار أن يوم شهيد الصحة هو يوم لكل عامل صحي توفي وهو يوصل رسالته السامية لخدمة الإنسانية، والحفاظ على صحة الإنسان، وليس فقط لمن توفي بسبب جائحة (كوفيد-19).

ورأت وزارة الصحة - بعد نجاح هذه المبادرة في المملكة - أن يتم تخصيص واعتماد اليوم الثاني من مارس من كل عام يوما لـ»شهيد الصحة» على مستوى الدول العربية، وتخليدا للدور الذي يضطلع به كل منسوبي القطاع الصحي في الدول العربية، ليكون مصدر فخر واعتزاز، وتخليدا لكل من يعمل في القطاع الصحي، ووفاء وعرفانا لكل من فقد حياته أو تضرر وهو يؤدي واجبه الصحي، ضاربا أروع صور التفاني والإيثار.