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وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثامنة إلى مدينة حلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار حلب الدولي أمس الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنا و322 كجم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

إلى ذلك وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المواد الإغاثية العاجلة في مدينة جندريس شمال غرب سوريا التي تعد من أكثر المناطق تضررا من الزلزال المدمر في سوريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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