وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثامنة إلى مدينة حلب

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ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.إلى ذلك وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المواد الإغاثية العاجلة في مدينة جندريس شمال غرب سوريا التي تعد من أكثر المناطق تضررا من الزلزال المدمر في سوريا.
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