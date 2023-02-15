شكرا لقرائتكم خبر وصول الطائرة السعودية الإغاثية الثامنة إلى مدينة حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار حلب الدولي أمس الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنا و322 كجم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

إلى ذلك وزع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المواد الإغاثية العاجلة في مدينة جندريس شمال غرب سوريا التي تعد من أكثر المناطق تضررا من الزلزال المدمر في سوريا.