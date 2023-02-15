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«سفراء الذوق» يبدأ بتطوير منهجية تقديم الخدمات

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتهت الجمعية السعودية للذوق العام من أولى مراحل المشروع الذي يسعى إلى تطوير منهجية تقديم الخدمة بما يعزز بناء الصورة الذهنية الإيجابية عن الجهة، والذي يأتي امتدادا للأعمال التنفيذية لبرنامج «سفراء الذوق»، أحد البرامج النوعية التي تتضمنها مبادرة وطن الذوق.

وأوضح المدير العام للجمعية عبدالعزيز المحبوب، أن برنامج «سفراء الذوق» انطلق في 3 مسارات، أولها مع القطاع الحكومي بالشراكة مع برنامج قياس وتحقيق رضا المستفيدين من الأجهزة الحكومية التابعة لإمارة المنطقة الشرقية، ومعهد الإدارة العامة، ويستهدف تحسين وتطوير منهجيات وأساليب تقديم الخدمات للمستفيدين؛ لتعزيز تجربة المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات، باختيار السفراء وفق معايير عالية تم تحديدها، وتدريب وتأهيل السفراء عبر برنامج تدريبي تم إعداده وتقديمه من خبراء ومستشارين، ثم بدء عمل كل سفير بنشر مفاهيم الذوق المرتبطة بتقديم الخدمة داخل الجهة التي يتبعها، وذلك وفق خطة عمل تنفيذية مصممة بما يضمن وضوح وسلاسة سير المهام المطلوبة.

فيما بينت مديرة البرنامج سارة الصقعي، انتهاء أولى مراحل برنامج «سفراء الذوق» التنفيذية في القطاع الحكومي، ابتداء بنشر الاستطلاع الأولي، خلال استبانة تستهدف مستفيدي الجهة لقياس مستوى الرضا عن منهجية تقديم الخدمة، ودراسة وتشخيص نتائج هذه الاستبانة، والبحث عن فرص التحسين وتعزيزها في الجهة.

أهداف البرنامج


  • تحسين وتطوير منهجيات وأساليب تقديم الخدمات للمستفيدين
  • تعزيز تجربة المستفيدين من خدمات المؤسسات
  • اختيار السفراء وفق معايير عالية تم تحديدها
  • تدريب وتأهيل السفراء عبر برنامج تدريبي تم إعداده

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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