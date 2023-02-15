جلسة تناقش واقع الإعلام العربي وتحدياته

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وتتناول الجلسة واقع الإعلام العربي ومشكلاته وتحدياته، وكيف يتجاوز أزماته، ومستقبله ودوره في المجتمع، إضافة إلى مواكبة الإعلام العربي لتطور وسائل الإعلام.واختار المنتدى موضوع الإعلام العربي في إحدى جلساته، للحديث عنه بشكل علمي من قبل ممارسين ومختصين، ووضع الحلول المستقبلية له، ومناقشة المهتمين والمختصين في التطورات الإعلامية في المنطقة.
ويتطرق المنتدى إلى موضوعات إعلامية عدة، منها الموضوعات المتعلقة بالتلفزيون والصحافة والإعلام وصحافة الموبايل والتسويق، والمنصات الحديثة، كما أنه يتيح الفرصة للعاملين في قطاع الإعلام وطلاب الجامعات الحضور والاستفادة من النقاشات المطروحة خلال الجلسات وورش العمل.
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