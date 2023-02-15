دعم تعليمي لمستفيدي صندوق الشهداء

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من جهته، أكد أمين عام الصندوق أن المذكرة التي تم توقيعها في مقر «هيئة تقويم التعليم»، تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات لدعم مستفيدي الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات لمستفيديه، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق لتحديد مقر الاختبار المناسب لهم قدر الإمكان، وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية لدى الهيئة لمستفيدي الصندوق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس الأول، مذكرة تفاهم مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين. وقع المذكرة من جانب الهيئة رئيس مجلس إدارتها الدكتور خالد السبتي، ومن جانب الصندوق أمينه العام طلال المعمر.من جهته، أكد أمين عام الصندوق أن المذكرة التي تم توقيعها في مقر «هيئة تقويم التعليم»، تهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات لدعم مستفيدي الصندوق، ومنح الصندوق إمكانية الاستعلام عن نتائج الاختبارات لمستفيديه، إضافة إلى إتاحة الفرصة لمستفيدي الصندوق لتحديد مقر الاختبار المناسب لهم قدر الإمكان، وتقديم برامج المسؤولية المجتمعية لدى الهيئة لمستفيدي الصندوق.

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