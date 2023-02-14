مبادرات لتشجيع المتدربين على الابتكار والإبداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحويل أندية الموهبة والابتكار إلى بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار، أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عددا من المبادرات التي تشجع أبناءها المتدربين والمتدربات على الابتكار والإبداع، من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشآت التدريبية؛ لتوفير بيئة جاذبة للإبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين من متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.

وعملت المؤسسة على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق، وأن دور أندية الموهبة لا يقتصر على المتدربين في المنشأة التدريبية، بل ترعى خريجيها وتتبنى أفكارهم وتدعمها كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع.

وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد أن المؤسسة تولى اهتماما بالغا بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات وهو امتداد لتوجيهات القيادة الحكيمة في الدعم ورعاية المبتكرين، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.

جهود دعم الابتكار:

