مبادرات لتشجيع المتدربين على الابتكار والإبداع

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وعملت المؤسسة على جعل أندية الموهبة والابتكار في المنشأة التدريبية بيئة جاذبة ومحفزة للابتكار وخلق الأفكار ونقلها من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ والتطوير ثم التسويق، وأن دور أندية الموهبة لا يقتصر على المتدربين في المنشأة التدريبية، بل ترعى خريجيها وتتبنى أفكارهم وتدعمها كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع.وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد أن المؤسسة تولى اهتماما بالغا بالابتكار ورعاية الموهوبين والاختراعات وهو امتداد لتوجيهات القيادة الحكيمة في الدعم ورعاية المبتكرين، لإيجاد أفكار نوعية تقنية يتم نقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.
جهود دعم الابتكار:
- توفير بيئة جاذبة للإبداع.
- استقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين.
- رعايتهم واستثمار طاقاتهم.
- نقل الأفكار من حيز الفكرة إلى التطبيق والتنفيذ.
- دعم المبتكرين من أفراد المجتمع.
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