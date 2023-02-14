جامعة الملك فيصل تبتكر سيارة كهربائية صديقة للبيئة

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وأوضحت الجامعة أن المشروع الذي يمثل سيارة حضرية صديقة للبيئة وتتسع لراكب واحد، مبينة أنه تم إعداد الهيكل الداخلي للسيارة مع تركيب الأجزاء المساعدة والدوائر الكهربائية الخاصة بها ضمن مشروع الجامعة.وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي خلال استقباله أعضاء فريق المشروع، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنمية القدرات البشرية وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتجسيدا لتحقيق هوية الجامعة المؤسسية المتعلق بمحوري الطاقة والبيئة بشكل خاص.
يذكر أن «ماراثون شل البيئي» مسابقة عالمية وإقليمية تهتم بكفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن ثلاث مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إعداد التصميم والرسومات الهندسية، والمرحلة الثانية في إعداد الهيكل الداخلي، إضافة إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تجريب السيارة الفعلي في حلبة السباق.
سيارة «كفو»
- سيارة حضرية صديقة للبيئة.
- تتسع لراكب واحد.
مشروع الجامعة تضمن:
- إعداد الهيكل الداخلي للسيارة.
- تركيب الأجزاء المساعدة.
- الدوائر الكهربائية الخاصة بها.
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