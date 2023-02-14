شكرا لقرائتكم خبر الطفل ضعيف الشخصية.. متردد وسلبي وبلا طموح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إفساح المجال للطفل ليكوّن خياراته وقراراته ينمي ثقته في نفسه.

وبحسب مجلس شؤون الأسرة، هناك 4 علامات لضعف الشخصية عند الأطفال، أولها التردد وضعف القدرة على اتخاذ القرار، والتهرب من المسؤولية، إلى جانب البقاء دون طموح، وكذلك السلبية والتشاؤم.

وتعد مرحلة الطفولة ومرحلة ما قبل المراهقة من المراحل المهمة والأساسية لتكوين شخصية الطفل وتعلم مهارات التعامل مع الآخرين. وقد تؤدي بعض المواقف التي يمر بها الطفل منذ الصغر الناتجة عن تصرفات الأهل والأشخاص البالغين حول الطفل إلى آثار سلبية على صحة الطفل النفسية والعقلية، والتي قد تؤدي إلى فقدان الطفل ثقته.

ولأن ضعف شخصية الطفل هي صفة مكتسبة، فمن السهل التخلص منها نهائيا أو على الأقل تقويتها. ولكي نعرف طريقة التعامل مع الشخصية الضعيفة فمن الأفضل التعرف على علامات ضعف الشخصية عند الطفل أولا.

كيف نعالج ضعف الشخصية؟







إشراكه في القرار وطلب الرأي منه



التشجيع المستمر وإثارة الحماس



الدمج في المجتمع وتكوين علاقات



التدرج في المسؤوليات الصغيرة وسهلة الإنجاز



التحفيز على القراءة والاطلاع



الصبر والمرونة في تغيير السلوك



علامات ضعف الشخصية