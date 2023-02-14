الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في قصر عرقة بالرياض، على الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وتنظيم الأكاديمية المالية، وتنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما وافق المجلس على تنظيم وكالة الأنباء السعودية، وعلى النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئيس جمهورية تركيا، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، والتأكيد على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة.

وتابع المجلس في هذا السياق، تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع، وذلك امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بالوقوف الدائم مع المنكوبين والمكلومين في شتى أنحاء الأرض.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وولي عهد دولة الكويت.

وتطرق المجلس، إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، مشيدا في هذا الصدد بدعم ولي العهد للقطاع التقني والرقمي والذي عزز من مكانة المملكة كمركز محوري للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر (ليب 23 ) من الإعلان عن استثمارات تجاوزت 9 مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة.

وعد مجلس الوزراء، الإعلان عن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023م، بأنه يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالميا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية.

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