توجيه الكتروني لإدارة الحشود داخل وخارج الحرم

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ومثل الأمن العام الفريق محمد البسامي، مدير الأمن العام، فيما مثل الهيئة العامة للأوقاف في توقيع الاتفاقية محافظ الهيئة عماد الخراشي. وشارك في حضور فعالية توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال دعم تمويل توريد وتركيب الأجهزة والشاشات التي تساعد في عمليات التوجيه والإرشاد الالكتروني للحشود داخل وخارج ساحات المسجد الحرام وربطها بنظام التحكم الخاص بغرفة عمليات إدارة الحشود، مما يسهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرم الشريف دون التعرض إلي أخطار كثافة الحشود.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز دور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم للإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام.
أهداف الاتفاقية:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
- دعم تمويل توريد وتركيب الأجهزة والشاشات.
- ربطها بنظام التحكم الخاص بغرفة العمليات.
- تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرم الشريف.
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