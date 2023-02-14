48 % من قضايا المحاكم عامة والرياض ومكة تتصدران

نظرت محاكم في الدرجة الأولى بمناطق المملكة ملفات 553.471 ألف قضية واردة في عام 1444، وتصدرت القضايا العامة إجمالي القضايا بـ263.572 ألف قضية بنسبة 47.62%، وبلغت قضايا الأحوال الشخصية 200.804 ألف قضية ثانيًا بـ36.28%، والقضايا الجزائية ثالثًا بـ89.095 ألف قضية بنسبة 16.09%.

43 % في الرياض

كشف تقرير وزارة العدل، إجمالي القضايا في محاكم 13 منطقة في المملكة، وتصدرت منطقة الرياض إجمالي القضايا الواردة بـ43.09%، والتي بلغت 238.498 قضية، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ108.573 ألف قضية بنسبة 19.61%، والشرقية ثالثًا بـ66.645 ألف قضية بنسبة 12.04%، وعسير رابعًا بـ31.007 ألف قضية بنسبة 5.60%، والمدينة المنورة خامسًا بـ25.654 ألف قضية بنسبة 4.63%.

وبلغ إجمالي قضايا الأحوال الشخصية 200.804 ألف قضية بنسبة 36.28%، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من قضايا الأحوال الشخصية بـ143.102 ألف قضية، ومكة المكرمة ثانيًا بـ19.655 ألف قضية، والشرقية ثالثًا بـ15.140 ألف قضية، وعسير رابعًا بـ4388 قضية، والمدينة المنورة خامسًا بـ4315 قضية.

89 ألف جزائية

تصدرت منطقة مكة المكرمة القضايا الواردة الجزائية بـ21.188 ألف قضية من إجمالي 89.095 ألف قضية جزائية، وحلت الشرقية ثانيًا بـ17.291 ألف قضية، والرياض ثالثًا بـ17.185 ألف قضية، وجازان رابعًا بـ6534 قضية، وعسير خامسًا بـ6400 قضية.

محاكم وقضايا

%48 من القضايا الواردة عامة

%36 من القضايا شخصية

%16 من القضايا جزائية

553.471 ألف إجمالي القضايا

263.572 ألف قضايا عامة

200.804 ألف قضايا شخصية

89.095 ألف قضايا جزائية

الرياض تتصدر العامة والشخصية

مكة تسيطر على الجزائية

الأكثر قضايا واردة:

الرياض: 43%

مكة: 19.61%

الشرقية: 12%

عسير: 5.60%

المدينة المنورة: 4.63%

قضايا الأحوال الشخصية:

الرياض: 143.102 ألف

مكة: 19.655 ألفًا

الشرقية: 15.140 ألفًا

عسير: 4388 ألفًا

المدينة: 4315 ألفًا

القضايا الجزائية:

مكة: 21.188 ألفًا

الشرقية: 17.291 ألفًا

الرياض: 17.185 ألفًا

جازان: 6534 ألفًا

عسير: 6400 ألف