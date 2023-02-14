مطار معتمد للحج والعمرة

رأس محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد السحيمي، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج والعمرة، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن. وناقش الاجتماع اعتماد مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع كمطار معتمد للحج والعمرة. وأكد المحافظ أهمية بذل الجهود وتوفير الطاقات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



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