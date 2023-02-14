كشف تقرير حديث صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم أكثر من (2.92) مليون استشارة زراعية شملت (64) مجالًا عبر تطبيق «مرشدك الزراعي» خلال 2022. وأوضح التقرير، أن عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق بلغ نحو (233) ألف مزارع بنهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين نحو (388) مرشدًا زراعيًا، كما تم تنفيذ حوالي (965) تحليلًا للتربة والمياه من خلال التطبيق، إضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية بمشاركة (22) خبيرًا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، و(19) خبيرًا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبالتعاون مع (13) فرعًا للوزارة، وثلاث جامعات شملت (جامعة الملك خالد، وجامعة الملك سعود، وجامعة القصيم).



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