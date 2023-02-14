بأكثر من 474 ألف حادث.. الانحراف المفاجئ يتصدر مسببات الحوادث في السعودية

وكشف التقرير أيضا عن انخفاض الوفيات بسبب الحوادث من 5.754 في عام 2019 إلى 4.625 وذلك بنسبة انخفاض بلغت 19.2 % في حين انخفض عدد الوفيات في 2022 إلى 4.555 ما يعني انخفاضا بنسبة 2.1 % عن عام 2021.
كما انخفض عدد المصابين في 2019 الذي سجل 32.910 مصابين إلى 24.446 مصابا في 2022، في حين تصدرت الفئات العمرية 18- 30 عاما في 2019 و2022 بواقع 3.171 وفاة، ثم الفئة العمرية 21- 40 عاما بواقع 2.661 وفاة.
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