

بوخارست 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات على مقياس ريختر اليوم مناطق في رومانيا.

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في مقاطعة غورج جنوب شرقي رومانيا، وشعر به سكان دول مجاورة مثل بلغاريا وصربيا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

//انتهى//

22:20ت م

0219





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب رومانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.