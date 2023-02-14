شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله لانتقال ميسي إلى الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، حقيقة مشاركته في حسم انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الصيف المقبل.

ونفى آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشاركته في مفاوضات انتقال ميسي إلى نادي الهلال، مثلما تردد في وسائل الإعلام، خلال الساعات الماضية.

وانتشرت أخبار صباح الثلاثاء، عن جلسة بين تركي آل الشيخ وناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدوحة القطرية؛ لحسم انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى الزعيم الهلالي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2023، وسط تضارب في الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.

وأوضح آل الشيخ، أنه لم يقم بزيارة قطر، منذ عام 2015؛ وهو ما يؤكد كذب الأخبار المنتشرة بشأن صفقة ميسي، الذي يحاول الهلال ضمه، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأعلن تركي آل الشيخ، انتهاء علاقته بالكرة السعودية نهائيًا؛ قائلًا: "ليس لي علاقة بها من قريب أو بعيد.. وأنا فقط مشجع، دون أي تأثير".