شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع في مباراة التعاون.. وغياب مؤثر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، عن تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون، المقرر أن تقام مساء الجمعة الموافق 16 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مجريات دوري روشن السعودي.

النصر في الدوري السعودي 2022/2023

النصر الذي حقق فوز مثير على الوحدة برباعية نظيفة سجلها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليحقق الـ سوبر هاتريك الأول في تاريخه بمنافسات الدوري السعودي.

كل ما يخص مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين النصر والتعاون، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

يقع التعاون ضيفًا على النصر مساء الجمعة القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لجميع مجريات الدوري السعودي في نسخته الجارية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون في الدوري السعودي

ونرصد لكم في السطور التالية تشكيل النصر المتوقع لمباراة التعاون الجمعة في الدوري السعودي، والتي من الممكن أن يأتي كالتالي:-

في حراسة المرمى: روسي

خط الدفاع: الغنام، العمري، مادو، لاجامي.

خط الوسط: جوستافو، الخيبري، مارتينيز.

خط الهجوم: تاليسكا، النجعي، كريستيانو رونالدو.

موقف النصر والتعاون في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الجمعة

يقع العالمي على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حاملًا في رصيده 37 نقطة، بينما يقع الضيوف في المركز الخامس برصيد 30 نقطة فقط لا غير.