شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد جديد.. هل يخسر الهلال صفقة "بنزيما"؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - باتت إدارة نادي الهلال السعودي، مهددًا بفقدان واحدة من أهم صفقاته الصيفية على مدار تاريخه، وهب انضمام المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة "يوليو2023".

بنزيما يقترب من البقاء مع ريال مدريد

وارتبط اسم بنزيما بالهلال بكثرة خلال الفترة الماضية، حيث قدم النادي السعودي عرضًا رسميًا للفرنسي لضمه خلال الصيف القادم بعد انتهاء عقده مع الملكي، ويصبح اللاعب حرًا.

ووفقًا لما تداولته العديد من التقارير الصحفية الإسباني، فإن صفقة انتقال بنزيما إلى وصيف العالم مهددة بالفشل، بسبب اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع النادي الملكي.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الدولي الفرنسي يقترب من البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم القادم "صيف 2024".