شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع التعاون ضيفًا ثقيلًا على النصر، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

النصر الذي يسعى لمواصلة سكة انتصاراته، بعد فوزه المثير على الوحدة، وتحقيق فرحة عارمة لجماهيره في عقر داره، كذلك التعاون الذي يتطلع إلى تحقيق فوز لا بديل عنه أملًا في المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وفي ذات السياق.. حققت كتيبة العالمي فوو مثير على الوحدة برباعية "كريستيانو رونالدو"، ليحقق أسطورة البرتغال أول سوبر هاتريك في مسيرته الكرة السعودية.

كل ما يخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

ويبحث العديد من عشاق الكرة السعودية، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو،في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة النصر والتعاون القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والتي نرصدها لكم في السطور التالية..

موعد مباراة النصر والتعاون القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستضيف مرسول بارك القمة المرتقبة بين الطرفين، مساء الجمعة القادم الموافق 16 من شهر فبراير الجاري،على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي.

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

قبل مباراة الجمعة.. تعرف على موقف النصر والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي

يقع النصر في المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 37 نقطة، بينما يرتكز التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة فقط لا غير.