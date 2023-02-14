شكرا لقرائتكم 4 شروط لحصول المنشآت على تراخيص التخفيضات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، الشروط اللازمة لحصول المنشأة على ترخيص التخفيضات، وفقًا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.

وذكرت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 شروط لتقديم للحصول على ترخيص التخفيضات عبر الرابط sales.mc.gov.sa

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شروط التخفيضات التجارية

1ـ اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه.

2ـ مدة إجراء التخفيضات وتاريخ بدايتها ونهايتها.

3ـ قائمة المنتجات التي تسري على التخفيضات.

4ـ نسبة التخفيض المعلن عنها.

وتابعت الوزارة، أن المنشآت التجارية لا يجوز لها إجراء التخفيضات إلا بترخيص منها، وإبراز الترخيص بمكان ظاهر داخل المحل التجاري مع وجوب وضع بطاقات على المنتجات المخفضة توضح السعر قبل التخفيض وبعده، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل الموعد المحدد بأكثر من 15 يومًا.