شكرا لقرائتكم قصة مؤثرة لمواطن مسن يزور قبر أمه منذ 39 عامًا حتى لحق بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو قصة مسن من منطقة ينبع، تجاوز عمره الـ 100 عام، لم ينقطع يومًا عن زيارة قبر أمه منذ عام 1405 هـ حتى لحق بها يوم الأحد الماضي.

يظهر الفيديو المسن وهو يتكئ على عكازه ضاربًا أروع الأمثلة في بر الأبناء بآبائهم حتى بعد مماتهم، ليرد له الجميل من خلال ابنه الذي دعا له باكيًا لوفاته، فقد كان والده طائعًا لوالديه، مترجيًا من الله عز وجل أن يجمعه بهم في الفردوس الأعلى.