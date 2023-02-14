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منفذو جرائم سطو ومخدرات في قبضة الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتهمين بجرائم متنوعة في مناطق مختلفة من المملكة، منهم شخص سلب نحو 3 ملايين ريال من مؤسسة تجارية.

التفاصيل

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو: إنه قبض على مواطن في جازان بحوزته 272 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها.

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وتابع: وفي القصيم تم القبض على مواطن قام بنقل في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

واستطرد: وفي الرياض تم القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبلغ 2.900.000 ريال تعود لمؤسسات تجارية.

وأضاف: وفي عسير تم القبض على مواطن بحوزته 25 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

وختم: في مكة المكرمة تم القبض على قائد مركبة قام بصدم مركبة عمدًا، والهروب من الموقع والقبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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