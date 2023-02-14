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شكرا لقرائتكم منفذو جرائم سطو ومخدرات في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتهمين بجرائم متنوعة في مناطق مختلفة من المملكة، منهم شخص سلب نحو 3 ملايين ريال من مؤسسة تجارية.
التفاصيل
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو: إنه قبض على مواطن في جازان بحوزته 272 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها.
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وتابع: وفي القصيم تم القبض على مواطن قام بنقل في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
واستطرد: وفي الرياض تم القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب حادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبلغ 2.900.000 ريال تعود لمؤسسات تجارية.
وأضاف: وفي عسير تم القبض على مواطن بحوزته 25 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.
وختم: في مكة المكرمة تم القبض على قائد مركبة قام بصدم مركبة عمدًا، والهروب من الموقع والقبض على من وثق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.