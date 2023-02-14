

الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمكتبه اليوم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في عام 2024م ، كما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة في مجال حماية البيئة، وإسهاماتها في مقاومة ومكافحة الجفاف والتصحر؛ وذلك من خلال إطلاقها مبادرتي

// انتهى//

20:57ت م

0211



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمكتبه اليوم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو.وجرى خلال اللقاء مناقشة ترتيبات استضافة المملكة لمؤتمر الأطراف COP16 في عام 2024م ، كما تطرق اللقاء إلى جهود المملكة في مجال حماية البيئة، وإسهاماتها في مقاومة ومكافحة الجفاف والتصحر؛ وذلك من خلال إطلاقها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .// انتهى//20:57ت م0211

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الفضلي" يبحث مع أمين اتفاقية مكافحة التصحر ترتيبات استضافة المملكة "مؤتمر الأطراف "COP16 العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.