

ينبع 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة ينبع اليوم, اجتماعها التاسع والعشرين , برئاسة المحافظ سعد السحيمي.

واستعرض مدير إدارة الدفاع المدني بينبع العقيد عايض الرفاعي توصيات اجتماع اللجنة الفرعية السابق والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها والمتضمنة مناقشة حوادث حرائق المخلفات وكذلك توفر اشتراطات ومتطلبات السلامة الواجب مراعاتها في مقار الجهات الحكومية وتزويد الإدارة العامة للدفاع المدني بالتقارير الدورية اللازمة بذلك.

وأشاد محافظ ينبع خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة في تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني وفق المهام والمسؤوليات المناطة بهم.

// انتهى //

20:17ت م

0205





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اللجنة الفرعية للدفاع المدني بينبع تعقد اجتماعها التاسع والعشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.