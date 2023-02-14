السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يؤكد أهمية المبادئ القضائية ومتانتها العلمية



الرياض 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أهمية تجويد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أحكام وقرارات تُسهم في تعميم وتدعيم العدالة في شقها الإداري ودور ذلك في جودة الحياة وحفظ الحقوق في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه بمعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها خلال زيارته للمحكمة الإدارية العليا اليوم.

وتحدّث معاليه عن أهمية تجويد الأحكام القضائية وتدقيقها كأحد أهم أهداف ديوان المظالم لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة.

ونوّه بالدور البارز للأعمال القضائية ومتانتها العلمية، مما تستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال وكل ما يُساندها من نظم إدارية تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية عن أعلى محاكم القضاء الإداري في المملكة، وبما يتوافق مع مكانتها عالميًا، وما يُواكب ما تسير عليه وإليه من انفتاح وتطور ريادي واستثماري واجتماعي.

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20:08ت م

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