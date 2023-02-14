السعودية اليوم / باكستان ترسل فريقاً طبياً إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة بالزلزال‎‎



إسلام آباد 23 رجب 1444 هـ الموافق 14 فبراير 2023 م واس

أرسلت باكستان اليوم فريقاً طبياً إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ الجارية في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخراً.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان أنه تم إرسال الفريق الطبي إلى سوريا بناء على توجيهات رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأضافت أنه تم أيضا ًإرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية العاجلة لدعم المتضررين من الزلزال.

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18:58ت م

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