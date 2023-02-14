شكرا لقرائتكم خبر عن إشتعال الأزمة.. تاليسكا يطالب بمغادرة النصر فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي تاليسكا، مهاجم نادي النصر السعودي، أبدي عدم رغبته فى البقاء مع النصر، بعد الأزمة الأخيرة التى لحقت، والتى تهدد بالإيقاف لمدة موسما قادم على الأقل، ومن ثم فإن مسئولي الفريق النصراوي يبحثون عن صيغة خروج مناسبة للاعب.

ويخشي اللاعب من مواجهة عقوبة الإيقاف مع النصر، وخاصة بعد موقف مسئولي العالمي مع اللاعب، وتأكيدهم بأن الأزمة خاصة باللاعب، ولا يمكنهم التدخل من أجله، فى ظل وجود ما يثبت إدانته فى إتهامه للزعيم ببطلان بطولاته، وإستفادته الكبيرة من التحكيم فى المواسم السابقة.

ويري تاليسكا أن مسئولي النصر قد تخلوا عنه، الأمر الذي يجعله أكثر حرصا على الرحيل، رغم سعادته بفترة تواجده داخل العالمي خلال الفترة الحالية، إلا أن الأزمة الأخيرة أنهت كل شئ بين الطرفين.



موعد الحسم فى عقوبة تاليسكا

ومن المقرر أن يتم عقده جلسة الأستماع للاعب فى نهاية الاسبوع الجاري، على أن يتم إصدار القرار عقبها مباشرة، أو فى مطلع الأسبوع القادم على أقصي تقدير، للخروج من هذا المأزق وغلق الملف الحالي تمامًا فى ذلك الصدد.



وجهة تاليسكا المقبلة بعد النصر

وفي سياق متصل، أشارت بعض المصادر القريبة من اللاعب أن تاليسكا، يريد الرحيل إلى الدوري البرازيلي، بعد إنتهاء الموسم الجاري مع النصر، لا سيما فى ظل وجود رغبة قوية من ناديي سانتوس وفلامينجو فى التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة.